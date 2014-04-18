' إنتر سينافس على الدوري في غضون عامين '

أ ش أ - أكد هيرنانيز نجم نادى انتر ميلان الإيطالي أن النادي سيكون قادرا على المنافسة على بطولة الاسكوديتو في غضون عامين.

يذكر أن هيرنانيز أصبح عنصرا أساسيا فى نادى النيراتزورى في شهر يناير الماضى قادما من نادى لاتسيو، مما ساعد انتر على المنافسة على مقعد فى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ومنذ فوز انتر بالدورى خمس مرات متتالية آخرها عام 2010 لم يفز الفريق باللقب ولكن هيرنانيز يرى ان الاستثمارات التى يضخها رئيس النادى الجديد اريك توهير ستساعده فى العودة مرة أخرى إلى المنافسة على الألقاب.

وقال اللاعب لصحيفة توتوسبورت " كثير من الأمور سوف يعتمد على مدى نجاحنا فى ختام الموسم لأن ذلك سيمنح النادى واللاعبين والجماهير الثقة فى القدرة على المنافسة فى المستقبل."

وأضاف هيرنانيز " لقد جئت إلى هنا للفوز بالألقاب، وانا واثق أنه فى غضون عامين سوف نتمكن من المنافسة للفوز بالاسكوديتو."