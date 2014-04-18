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ماذا تفعل ليلى كنعان مع الملكة اليزابيت؟

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ماذا تفعل ليلى كنعان مع الملكة اليزابيت؟ ماذا تفعل ليلى كنعان مع الملكة اليزابيت؟

في خطوة لافتة في تاريخ صناعة الاعلانات ، أوكل الى المخرجة اللبنانية ليلى كنعان مهمة تصوير اعلان خاص بالخطوط الجوية السعودية Flynas .
وكعادتها ابدعت كنعان في عملها ونفذت الإعلان بطريقة مميزة وخلاقة حيث عمدت إلى تصويره في عدد من دول العالم، من بينها بودابست،جاكارتا، اسطنبول، كوالا لمبور ولندن، مرتكزة على موهبة خلاقة وأفكار جديدة وغير متوقعة، في محاولة منها لترجمة الحملة الدعائية الجديدة لـ FLYNAS التي أطلقت ست وجهات دولية جديدة للشركة، بعدما اتخذت منحىً عالمياً .
وبطريقة تجمع بين الفكاهة والجدية، ارتكزت ليلى كنعان في الإعلان على حركة خاصة بالتراث السعودي، وهي حركة "هزّ فنجان القهوة" الخاصة بالشعب السعودي، فأبرزتها وعملت على نشرها في جميع أنحاء العالم من خلال الاستعانة بشخصيات عالمية مشهورة كالملكة إليزابيث ولاعب فريق "مانشستر يونايتد" واين روني.
خُصّصت للإعلان ميزانية ضخمة، وهو سيبصر النور خلال أسبوعين وسيعرض على كافة المحطات السعودية والعربية، مع الإشارة إلى أن وكيل هذا الاعلان هوJWT والشركة المنفّذة له هي Deja Vu في دبي.
من ناحية أخرى، انتهت ليلى كنعان من تصوير عدد من الإعلانات بين دبي وتركيا وماليزيا لعدد من الماركات والمنتجات العالمية من بينها جبنة بوك، STC Telecom، بنك نور وشركة صعب، كما بدأت الشركة العالمية "لوريال-باريس" بعرض إعلانها الجديد لـ"غارنييه كولور ناتيورلز" الذي تظهر فيه النجمة هند صبري.

 

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