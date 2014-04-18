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بسّام كوسا وأمل عرفة معاً في عمل كوميدي جديد

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بسّام كوسا وأمل عرفة معاً في عمل كوميدي جديد بسّام كوسا وأمل عرفة معاً في عمل كوميدي جديد

تبدأ في العاصمة السّوريّة دمشق خلال الأيّام القليلة المقبلة عمليّات تصوير المسلسل السّوري الكوميدي الجديد "الحقائب".
ويلعب بطولة العمل كل من بسّام كوسا، أمل عرفة، ضحى الدبّس، فيما كتب نصّه د. ممدوح حمادة، ويتولّى الإخراج المخرج السّوري الليث حجّو.
مسلسل "الحقائب" عبارة عن حلقات منفصلة متّصلة تروي قصّة عائلة عاديّة تقطن في سوريا اليوم، وبسبب أهوال الحرب يقترح أحد افراد الأسرة، الهجرة كحل نهائيّ، لتبدأ مرحلة صراع في العائلة من أجل إقناعهم بالسّفر، فهناك الرومانسيّون الذين يتمسّكون بفكرة البقاء، وهناك أصحاب المصالح الذين لايمكنهم إلّا البقاء، وهناك المتحمّسون للرّحيل.
في كل حلقة نرى قصّة جديدة تنتهي بمشكلة تمنع سفرهم، ثم تبدأ الحلقة التي بعدها بحلّ المشكلة، لتبدأ قصّة مشكلة جديدة تنتهي بمانع جديد يمنع سفرهم، وهكذا حتى نهاية العمل، علماً أنّ الشّخصيات الموجودة في العمل تمثّل وجهات نظر كافّة الأطياف السّياسيّة في سوريّا بدون استثناء.

 

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