بالفيديو.. وكيل مشيخة الأزهر يدعو “الهلايلة والدابودية” للعفو والصفح في خطبة الجمعة بأسوان

دعا الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، إلي التسامح والصفح بين أبناء قبيلتي الدابودية وبني هلال بأسوان، والذين وقعت بينهم اشتباكات دامية في الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا انه استمع لاكثر من مرة الي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وهو يجري اكثر من اتصال هاتفي مع فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر من اجل سرعة وئد الفتنة بين ابناء اسوان وذلك تقديرا منه لاهالي هذه المحافظة الطيبة.

جاء ذلك أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف في مسجد دار الضيافة بمنطقة السيل الريفي شرق مدينة أسوان، والتي شهدت اشتباكات بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، وذلك بحضور اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، بأسوان، وأهالي المنطقة.

وأكد الشيخ شومان أنه لن يفلت مجرم من العقاب، وإن أفلت في الدنيا، فلن يفلت من عقاب الله في الآخرة.

وناشد أبناء أسوان التغلب علي أحزانهم وجراحهم، وأن يستمعوا إلي صوت العقل وأن يتمسكوا باخلاقهم السامية، ويؤكدوا للجميع أنهم أكبر من الفتن وأن يثيبوا للناس جميعًا أن ما حدث ليس من طباع ولا أخلاق أهالي أسوان، موضحًا أن أهل أسوان عرفهم الجميع بأنهم عقلاء وحكماء ، ويحظون بتقدير الجميع في الداخل والخارج.

وأشار شومان الي ان الحصول علي الحقوق له ثلاث درجات تبدا بالتمسك بالحق وهو ادني الدرجات ثم يليه كظم الغيظ ، اما هو العفو والتسامح والصفح فهو اعلي الدرجات.

وتحدث شومان عن حرمة القتل باعتباره من أكبر الكبائر، لإن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة، أما الفتنة والوقيعة بين الناس فهي أكبر من القتل .

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