حزب الدستور يعلن إطلاق حملة لدعم “صباحي” في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، إن الحزب بصدد وضع هيكل تنظيمي للحملة المستقلة لدعم المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، على أن يكون لها منسق عام يتواصل مع المنسق العام للحملة الرسمية لصباحي، فضلاً عن وجود منسقين لـ322 أمانة على مستوى الجمهورية للتنسيق مع الأمانة المركزية للحملة التي أعلن عنها الحزب.

وأضاف “ياقوت” في تصريحات صحفية، اليوم، الجمعة، إن أمناء الحزب بالمنيا والمنصورة تراجعوا عن استقالاتهم، فيما تراجع اثنان من أعضاء الحزب بالإسكندرية عن قرار تجميد عضويتهما بعد شرح وجهة نظر الحزب وموقفه من الانتخابات الرئاسية وتابع بالقول إن حرية الاختيار لأعضاء الحزب مكفولة تطبيقًا لمبدأ الديمقراطية.

وأطلق حزب الدستور، في وقت سابق، حملته لفتح باب التطوع عن طريق ملء استمارات تتضمن الاسم والهاتف والحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للمشاركة في الفعاليات الجماهيرية والدعم الإعلامي والمادي وتوفير مقر لدعم الحملة والمشاركة كمندوبين لحمدين صباحي في الانتخابات.