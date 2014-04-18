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ضبط 3 قطع سلاح و95 طلقة جرينوف خلال حملات أمنية بأسيوط

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ضبط 3 قطع سلاح و95 طلقة جرينوف خلال حملات أمنية بأسيوط ضبط 3 قطع سلاح و95 طلقة جرينوف خلال حملات أمنية بأسيوط

الأمن يضبط أسلحة – أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط 3 قطع سلاح ناري، و95 طلقة جرينوف بمراكز الغنايم والقوصية وأسيوط،

وتم ضبط “إكرامي س ث” (33 سنة، فلاح) مقيم بديروط، وبحوزته 95 طلقة جرينوف و3760 جنيه حال تواجده بناحية درنكة دائرة المركز.

كما تم ضبط “مصطفى ج ح” (43 سنة، فلاح)، مقيم بمير بالقوصية وبحوزته بندقية آلية، و”محمد ع ع” (27 سنة، عامل)، مقيم بدير الجنادلة بالغنايم، وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع، و”على ع س” (58 سنة، فلاح)، مقيم بالغنايم قبلى وبحوزته بندقية آلية، وتحررت المحاضر اللازمة بالمضبوطات.

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