أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

افتتاح أول محطة تحلية مياه آبار بالطاقة الشمسية بمطروح

Google+ Print
افتتاح أول محطة تحلية مياه آبار بالطاقة الشمسية بمطروح افتتاح أول محطة تحلية مياه آبار بالطاقة الشمسية بمطروح

شهدت محافظة مطروح، الجمعة، افتتاح مشروع محطة تحلية المياه المتنقلة باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة الكهربائية بطاقة 5 م3 /يوم تزيد إلى 12 م3 /يوم باستخدام مولد كهربي في الليل، وتعمل على توفير المياه بالنجوع الصحراوية وري الأراضي.

وافتتح المحطة  اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، بحضور كل من، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محافظة مطروح مع امتدادها الساحلي ومساحتها الشاسعة تحتاج إلى تنمية مستدامة، وبها 218 واديًا يفقدوا كميات هائلة من مياه الأمطار لعدم تجميعها والاستفادة منها، ويجري حاليًا تطوير 65 واديًا مما سيؤدي إلي طفرة في الزراعة بالمحافظة.

أكد وزير الزراعة أنه سيتم استصلاح 30 ألف فدان بواحة سيوة في الفترة من 2015 إلى 2017، وسيتم تخصيص 5 آلاف فدان منها لأبناء سيوة.

وتحتل محافظة مطروح المركز الأول على مستوى في إنتاج التين، كما أن مصر تحتل المركز الثاني في إنتاج التين على مستوي العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية