افتتاح أول محطة تحلية مياه آبار بالطاقة الشمسية بمطروح

شهدت محافظة مطروح، الجمعة، افتتاح مشروع محطة تحلية المياه المتنقلة باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة الكهربائية بطاقة 5 م3 /يوم تزيد إلى 12 م3 /يوم باستخدام مولد كهربي في الليل، وتعمل على توفير المياه بالنجوع الصحراوية وري الأراضي.

وافتتح المحطة اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مطروح، بحضور كل من، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محافظة مطروح مع امتدادها الساحلي ومساحتها الشاسعة تحتاج إلى تنمية مستدامة، وبها 218 واديًا يفقدوا كميات هائلة من مياه الأمطار لعدم تجميعها والاستفادة منها، ويجري حاليًا تطوير 65 واديًا مما سيؤدي إلي طفرة في الزراعة بالمحافظة.

أكد وزير الزراعة أنه سيتم استصلاح 30 ألف فدان بواحة سيوة في الفترة من 2015 إلى 2017، وسيتم تخصيص 5 آلاف فدان منها لأبناء سيوة.

وتحتل محافظة مطروح المركز الأول على مستوى مصر في إنتاج التين، كما أن مصر تحتل المركز الثاني في إنتاج التين على مستوي العالم.