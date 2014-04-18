بوتفليقة يحصد 8 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة بنسبة 81%

قال وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، إن 22 مليون و880 ألف و 678ألف جزائري كان لهم حق التصويت، و11 ألف مركز للتصويت، وتم 3250 قاعة للحملات الانتخابية.

وأكد “بلعيز”، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية أن كانت قليلة وغير مؤثرة في سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن بلاده تجاوزت العنف وترفضه لأنه يجر المشاكل للبلاد.

وأضاف أن 11 مليون صوتوا في 48 ولاية، 10 مليون و220 ألف صوت صحيح بنسبة مشاركة تجاوزت 51%.

وذكر وزير الداخلية أن النتائج الأولية أوضحت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حصل على 8 مليون بنسبة 81.53 في المائة .

وعلي بن فليس جاء ثانيًا حصل مليون و244 ألف و 917، 12.18%.

وجاء علي بلعيد ثالثًا، ولويزة حنون رابعًا بـ 41 ألف صوت بنسبة 1.37 % .