بالصور .. افتتاح أول محطة متنقلة لتحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية فى مطروح



> استقبل اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح ،اليوم، الجمعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” التي مولت مشروع محطة تحليه المياه المتنقلة باستخدام الطاقة الشمسية حيث تم افتتاح المشروع بمركز بحوث الصحراء بمطروح بطاقة 5 مكعب يوميا تزيد إلى 12متر باستخدام مولد كهربي فى الليل ، وتعمل على توفير المياه بالنجوع الصحراوية وري الأراضي .

> بدأت الزيارة بعقد مؤتمر بأحد الفنادق غرب مدينة مرسى مطروح، أكد خلاله الدكتور حسام شوقي،ممثل جمعية مصر الخير أن الهدف من المشروع توفير مصدر مياه شرب نظيفة فى المناطق الصحراوية النائية التى تعاني من نقص المياه مما يساهم فى توطين البدو وعمل تنمية مستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة من خلال تصميم وتصنيع محطة مياه مصغرة تعمل بتقنية التناصح العكسي ،على أن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل المحطة فى تحليه مياه الآبار الجوفية ذات الملوحة.

وقام سلامة ،بعرض مطالب المحافظة من وزارة الزراعة المتمثلة فى تنفيذ مشروع استزراع سمكي باستخدام الأقفاص بعدد 12 قفص واستغلال المياه المالحة بسيوة فى الاستزراع السمكي ،بالإضافة إلى استمرار مشروع المكافحة الحيوية بواحة سيوه والذي يمثل أهمية فى القضاء على سوسة النخيل ، وتقنين أراضي الحائزين لمزارع الدواجن وإعادة صرف الأسمدة المدعمة التى كانت تصرف لـ700 مزارع بمساحة 26 ألف فدان وتدبير مبلغ 40 مليون جنيه كقروض حسنة لمربي الأغنام لأكثر من 500 مربي ، وزيادة عدد وحدات التحلية إلي 10 وحدات بالمحافظة لخدمة التجمعات السكانية التي ليس بها خطوط مياه شرب.

> وألقي كل من العمدة سلامة الجراري، رئيس مجلس العمد والمشايخ والشيخ حمرة منصور والحاج جاد المولي عبد اللطيف ومحمود عتريس كلمة بمطالب أهالي المحافظة فى قطاع الزارعة والثروة الحيوانية والأعلاف والاستزراع السمكي .

وأكد الدكتور علي جمعة ،على أن التعاون بين المجتمع المدني والحكومة ومجتمع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات يعود على الناس بالنفع ويعود على الأرض بالعمران لأننا اتخذنا التعمير غاية ولم نتخذ التدمير وسيلة.

> وقال وزير الزراعة ، ان محافظة مطروح مع امتدادها الساحلي ومساحتها الشاسعة تحتاج إلى تنمية مستدامة، وبها 218 واديا يفقدوا كميات هائلة من مياه الأمطار لعدم تجميعها والاستفادة ويجري حاليا تطوير 65 واديا مما سيؤدي إلي طفرة في الزراعة في مصر.،وتحتل مطروح المركز الاول على مستوي مصر فى إنتاج التين، ومصر الثاني في إنتاج التين على مستوي العالم .

وأشار وزير الزراعة إلى تجربة مؤسسة (مصر الخير) كرائدة في جميع المجالات، حيث تعمل في المحافظات المختلفة، وفي كل محافظة هناك بصمة من المؤسسة، مشيرا إلي أنها تعاونت مع الوزارة ومع المحافظة ومع الهيئة العربية للتصنيع لإنجاح هذا المشروع، معربا عن أمله فى رؤية تسارع في بصمات المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني في كل المحافظات.

> وأكد أن هذا المشروع يعد بكورة لإنتاج الفكرة وستكون مكلفة، ولكن بمجرد نجاحها وتعميمها ستقل التكلفة وستزيد الطاقة المنتجة، موضحا أن التوسع في هذا المشروع سيحل مشكلة نقص المياه الشرب في التجمعات البدوية، لافتا إلى أن الوزارة لديها الكثير لحل مشاكل الزراعة و البدو، وزيادة المحاصيل الزراعية. منوها بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وعلى رأسها إلي بالتنقيط.

> وأكد وزير الزراعة إلى انه سيتم استصلاح 30 ألف فدان بسيوه فى الفترة من 2015 إلى 2017،سيتم تخصيص 5 ألاف فدان منها لأبناء سيوة، كما سيتم اعتماد إعادة عمل مشروع برنامج الغذاء العالمي قريبا ، واعتماد مبلغ 4,2 مليون جنيه لإقامة وحدات خدمية باتفاقية البرنامج لعدد 350 أسرة غرب مدينة براني .

> وأكد على أن الوزارة سوف تبحث كل مطالب أهالي مطروح من خلال تشكيل لجنة فى كافة القطاعات وستعمل على الاستجابة لها في أسرع وقت،من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة ومديرية الزراعة والأهالي لوضع رؤية واضحة .

من جانبه، تقدم اللواء بدر طنطاوي الغندور ،بالشكر لوزير الزراعة لاتخاذه اجراءات فورية نحو مطالب المحافظة وتشكيل لجنة فورية لبحث مطالب اهالي محافظة مطروح المقرر لها يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا على اهمية استخدام التقنيات الحديثة فى خدمة المواطنين بالمحافظة واهمها فى مجال توفيرالمياه بالاضافة الى الجهود التى تبذلها المحافظة فى دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمطروح بما يحقق الاستقرار لهم ودعم للاقتصاد .

> وفى نهاية المؤتمر، تم توقيع برتوكول التعاون بين محافظة مطروح ووزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لتاكيد التعاون بين الجهات الثلاثة ، كما تم تبادل الدروع .

وعقب المؤتمر قام وزير الزراعة ومحافظ مطروح والشيخ على جمعة بافتتاح محطة التحلية بمركز التنمية المستدامة والاستماع الى شرح مراحل تشغيل المحطة ومكوناتها ،ووجه وزير الزراعة الى ضرورة تعميم التجربة لاستفادة اكبر عدد بالتجمعات الصحراوية بمطروح بأقل تكلفة .