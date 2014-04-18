كشف غموض سرقة 30 ألف دولار من داخل سيارة بحي الشرق ببورسعيد

كشفت مباحث الشرق فى بورسعيد ،برئاسة الرائد ،تامر سليم غموض حادث سرقة مبلغ 30 الف دولار امريكى من داخل سيارة أحد المواطنين،حيث تم ضبط المتهم والمبلغ كاملاً .

كان الرائد تامر سليم ،رئيس مباحث الشرق، قد تلقي بلاغ من المواطن ( م ع ا ) عن سرقة 30 ألف دولار من داخل سيارته بعد كسر زجاج سيارته و سرقة 30 الف دولار ،وتم تشكيل فريق من قسم الشرق لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبية والمسروقات .

حيث توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة الشقى الخطر حسن فوزى عيسى – شهرته ( حسن فتحيه ) – مقيم دائرة قسم الزاويه / القاهرة ، سبق إتهامه فى 21 قضيه ما بين (سرقه – سلاح بدون ترخيص – نشل ) .

عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، قامت مأمورية ضمت الرائد / تامر سليم – رئيس مباحث الشرق ومعاونة النقيب هيثم ماجد ، حيث تمكنا من ضبط المتهم المذكور وضبط المبلغ كاملاً ،وبمواجهتة اعترف بإرتكاب الواقعة .

تم عرض المتهم على النيابة العامة والتى قررت حبسة على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .

ووجه اللواء محمد الشرقاوى ،مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد ،الشكر للضباط والقوات المشاركين فى التحريات و الضبط ،وأمر بصرف مكافأة مالية لهم تقديرا لسرعة ضبط المتهم واستعادة المبلغ المسروق وتحفيزا لهم ولزملائهم .