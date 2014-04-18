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ديشامب: فرنسا غير مُرشحة للفوز بالمونديال

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ديشامب: فرنسا غير مُرشحة للفوز بالمونديال ديشامب: فرنسا غير مُرشحة للفوز بالمونديال

ديديه ديشامب

أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن اعتقاده بأن منتخب الديوك ليس حتى من ضمن الفرق الثمانية المرشحة للفوز بكأس العالم القادمة في البرازيل .

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل بصعوبة إلى النهائيات من خلال الملحق الأوروبي بعد أن حول هزيمته فى لقاء الذهاب أمام أوكرانيا بهدفين إلى فوز عريض بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء العودة بباريس .

وعلى الرغم من أن أداء الفريق في لقاء العودة، أثار الأمال في امكانية منافسة الفريق على اللقب إلا أن المدير الفني قدم تقييمًا موضوعيًا من أجل التقليل من الآمال العريضة على الفريق .

وقال ديشامب – في تصريحات نشرت اليوم الجمعة – “إذا قلت أن فرنسا سوف تفوز بكأس العالم أكون كاذبًا، فى الحقيقة نحن حتى لسنا من أفضل ثمانية فرق في البطولة “.

وأضاف ” لكن هذا لايعنى انه لن يكون بوسعنا هزيمة فريق أقوى منا، وثبت من خلال مباراة أوكرانيا إنه بوسعنا تقديم مستوى رائع متميز” .

أ ش أ

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