جامعتي القاهرة ونيوكاسل تنظمان مؤتمرعن تقنيات الطاقة المتجددة بأسوان‎



> نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة نيوكاسل البريطانية مؤتمر علمي بمدينة أسوان بعنوان “تكامل تقنيات الطاقة المتجددة

> بالمناخ الحار والجاف في المناطق العمرانية الجديدة ، وذلك بحضوراللواء مصطفي يسري محافظ أسوان .

> وصرح الدكتور أحمد عابدين، رئيس المؤتمر والاستاذ بقسم العمارة بجامعة القاهرة، أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويشارك فيه حوالي 50 أستاذا وباحثا من جامعتي القاهرة ونيوكاسل وممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وووزارة البيئة ومركز بحوث البناء والاسكان بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمناطق العمرانية الجديدة .

> وأضاف أن المؤتمر يناقش 13بحثا علميا في عدة محاور منها تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة ، والجوانب الاقتصادية والسياسية في الطاقة والفرص المتاحة لاستخدتم الطاقة المتجددة ودمج أنظم الطاقة المتجدةة في تصميمات المبانيوالفراغات العمرانية الجديدة .

> وأضاف أيمن حسان، أحد منسقي المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو وضع حلول لأزمة الطاقة في الطاقة والتغلب علي مشاكل الكهرباء التي ظهرت بوضوح في الأونة الأخيرة عن طريق التوجه البديل للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي توجد بوفرة في مصر،موضحاً أن المؤتمر سوف يلقي الضوء علي أهمية الإعتماد علي الطاقة الشمسيةعند إنشاء المباني بدلاً من الاعتماد الطاقة التقليدية لانها غير ملوثة للبيئة وتميز بالاستدامة .

> ومن جانبه أكد اللواء مصطفي ​يسرى​، محافظ أسوان في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أن أسوان تمثل حجر الزاوية في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها تحظي باكبر نسبة سطوع للشمس طوال العام ، حيث تقوم وزراة الكهرباء حاليا بالإعداد لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في قرية فارس بمركز كوم امبو لتوفير الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة تبلغ 20 ميجا وات واستثمارات تزيد عن 315 مليون جنيها .

> وأضاف أن القطاع الخاص سوف يبدأ في إنشاء عدد من مشروعات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة بمحافظة أسوان لتضاف إلي الشبكة القومية الموحدة للكهرباء خاصة أن اسوان تقع في الحزام الشمسي​.​