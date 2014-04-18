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ضبط أدمن صفحة “ميدان التوحيد” على فيس بوك ببورسعيد بتهمة التحريض على الشرطة

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ضبط أدمن صفحة “ميدان التوحيد” على فيس بوك ببورسعيد بتهمة التحريض على الشرطة ضبط أدمن صفحة “ميدان التوحيد” على فيس بوك ببورسعيد بتهمة التحريض على الشرطة

 

توصلت جهود إدارة البحث الجنائى وقسم الإعلام بمديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع أدارة الأمن الوطنى والإداره العامة للمعلومات والتوثيق من تحديد المسؤل الرئيسى عن إدارة صفحة “ميدان التوحيد ببورسعيد ” والتى تقوم بالتحريض ضد ضباط الشرطة والقوات المسلحة والعمل على ربط أعضاء الجماعة “الإرهابية” بعضهم ببعض وتحديد الأماكن لتجمعهم وتصوير وبث تلك التجمعات “الغير قانونية” .

وتبين للسلطات أن المتهم يدعى حمدون حسن زيدان ــ مقيم دائرة قسم الزهور ،حيث تم ضبطة وبحوزته “جهاز كمبيوتر “و”هارد ديسك” عليها جميع الصور والبيانات الخاصة بالصفحة .

وبمواجهتة، أعترف بأنه القائم على إدارة صفحة ” ميدان التوحيد ببورسعيد ” وأنة ينتمى إلى جماعة الإخوان ،تم عرضة على النيابة العامة والتى قررت بحبسة على ذمة التحقيق .

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