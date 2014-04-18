إلهام شاهين : تعلمت الصلاة في مدرسة الراهبات .. وبعض الشيوخ يتاجرون بالدين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تعاليم الأديان واحدة، وإذا تعلمت الوصايا العشرة أصبح لديك دين، وأحب دينى ولدى أخطاء وليس هناك إنسان ملاك.

وأضافت إلهام، خلال حوارها ببرنامج “الطريق” على فضائية “التحرير” والذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين : هناك ناس كثيرين سبابين وشتامين، وهؤلاء بعيدين عن الدين، وهناك أئمة يتاجرون بالدين “.

وتابعت إلهام: إن كل مهنة بها الحلال والحرام، ومهنة الفن تعد هكذا، وعلينا ان نأخذ من الفن الشئ الذى يعلمنا الحياة كما قال الشيخ محمد متولى الشعراوى.

وأشارت شاهين، إلى أنها تعلمت الصلاة بمدرسة الراهبات، وهذا دليل على أن كل الأديان تحترم بعضها البعض .