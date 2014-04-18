نجوم ليفربول مُرشحون لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

سيطر نجوم نادى ليفربول متصدر الدورى الإنجليزى الممتاز على القائمة القصيرة للاعبين المرشحين للفوز بجأئزة أفضل لاعب العام فى انجلترا التي أعلنها اتحاد كرة القدم اليوم “الجمعة” .

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من نادى ليفربول هم ستيفن جيرارد وديفيد ستوريدج ولويس سواريز، كما شملت بجانب الثلاثة كل من يحيى توريه وادين هازارد وأدم لالانا وهى القائمة التى وضعتها رابطة اللاعبين المحترفين .

ومن المقرر إعلان الفائز باللقب يوم 27 من شهر إبريل الحالي في احتفال يقام في جروسفينور هاوس.

ويتصدر سواريز الترشيحات في ظل الموسم الرائع الذي يقدمه وتسجيله 29 هدفًا حتى الآن لنادى الريدز؛ ساهم في تصدرهم الترتيب واقتراب ليفربول من الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 24 عامًا .

أ ش أ