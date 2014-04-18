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شفاينشتايجر: سنسعى لفرض أسلوبنا على ريال مدريد

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شفاينشتايجر: سنسعى لفرض أسلوبنا على ريال مدريد شفاينشتايجر: سنسعى لفرض أسلوبنا على ريال مدريد

شفاينشتايجر

أكد باستيان شفاينشتايجر نجم خط وسط نادى بايرن ميونيخ الألماني اليوم “الجمعة” أن الفريق سيسعى لفرض أسلوبه وسيطرته على ريال مدريد في لقاء الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي على استاد سنتياجو برنابيو.

وكان بيب جوارديولا قد نقل نفس أسلوب الاستحواذ على الكرة ، الذي اشتهر به نادى برشلونة ، إلى النادي البافاري بعد أن تولى تدريبه فى بداية الموسم الحالي .

ونجح هذا الأسلوب حتى الآن مع بايرن ، حيث تمكن الفريق من حسم بطولة الدوري قبل سبعة أسابيع من نهايتها ، كما صعد للمباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا والدور قبل النهائي في البطولة الأوروبية في إطار سعيه لتكرار انجاز الفوز بالثلاثية الذي حققه الفريق الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني السابق يوب هاينكس .

وأضاف شفاينشتايجر – في تصريحات صحفية – ” أنه بالرغم من صعوبة المواجهة مع ريال مدريد فإن بايرن لن يغير من أسلوب أدائه”، كما أعرب عن أمله في أن ينجح الفريق في تحقيق إنجاز الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية .

أ ش أ

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