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بعد المصالحة القطرية مع الخليج .. الخارجية : مصر تؤيد جهود تحقيق الوفاق العربي

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بعد المصالحة القطرية مع الخليج .. الخارجية : مصر تؤيد جهود تحقيق الوفاق العربي بعد المصالحة القطرية مع الخليج .. الخارجية : مصر تؤيد جهود تحقيق الوفاق العربي

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

 

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن تؤيد أي جهود من شأنها تحقيق الوفاق العربي، وأهمية أن يتم ذلك على أسس سليمة تضمن الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.

جاء ذلك في رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير د. بدر عبد العاطي على سؤال حول تعقيبه على الاتفاق الخليجي القطري.

وشدد عبد العاطي على أن مصر ووزير الخارجية نبيل فهمي على اتصال مستمر مع الأشقاء في دول الخليج الثلاث “المملكة العربية والإمارات والبحرين”، بالإضافة إلى الشقيقة الكويت باعتبارها رئيسة القمة العربية.

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