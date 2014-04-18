بعد المصالحة القطرية مع الخليج .. الخارجية : مصر تؤيد جهود تحقيق الوفاق العربي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مصر تؤيد أي جهود من شأنها تحقيق الوفاق العربي، وأهمية أن يتم ذلك على أسس سليمة تضمن الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية.

جاء ذلك في رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير د. بدر عبد العاطي على سؤال حول تعقيبه على الاتفاق الخليجي القطري.

وشدد عبد العاطي على أن مصر ووزير الخارجية نبيل فهمي على اتصال مستمر مع الأشقاء في دول الخليج الثلاث “المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين”، بالإضافة إلى الشقيقة الكويت باعتبارها رئيسة القمة العربية.