أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحباط محاولة تهريب سبائك فضة لسودانى بميناء السد العالى بأسوان‎

Google+ Print
إحباط محاولة تهريب سبائك فضة لسودانى بميناء السد العالى بأسوان‎ إحباط محاولة تهريب سبائك فضة لسودانى بميناء السد العالى بأسوان‎

أحبطت الإدارة العامة للجمارك بميناء السد العالى شرق بأسوان محاولة تهريب ،أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من ميناء حلفا
> السودانى إلى ميناء السدالعالى بأسوان ،وذلك على متن الباخرة ساق النعام.
> وحاول الراكب عبداللطيف.ط.ع “سودانى الجنسية” تهريب كمية من السبائك الفضة المستوردة عن طريق إخفاءها بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية .
> تم ضبط الراكب والتحفظ على المضبوطات وجارى أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا