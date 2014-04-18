أحبطت الإدارة العامة للجمارك بميناء السد العالى شرق بأسوان محاولة تهريب ،أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من ميناء حلفا
> السودانى إلى ميناء السدالعالى بأسوان ،وذلك على متن الباخرة ساق النعام.
> وحاول الراكب عبداللطيف.ط.ع “سودانى الجنسية” تهريب كمية من السبائك الفضة المستوردة عن طريق إخفاءها بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية .
> تم ضبط الراكب والتحفظ على المضبوطات وجارى أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.
إحباط محاولة تهريب سبائك فضة لسودانى بميناء السد العالى بأسوان
أحبطت الإدارة العامة للجمارك بميناء السد العالى شرق بأسوان محاولة تهريب ،أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من ميناء حلفا