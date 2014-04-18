إحباط محاولة تهريب سبائك فضة لسودانى بميناء السد العالى بأسوان‎

أحبطت الإدارة العامة للجمارك بميناء السد العالى شرق بأسوان محاولة تهريب ،أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من ميناء حلفا

> السودانى إلى ميناء السدالعالى بأسوان ،وذلك على متن الباخرة ساق النعام.

> وحاول الراكب عبداللطيف.ط.ع “سودانى الجنسية” تهريب كمية من السبائك الفضة المستوردة عن طريق إخفاءها بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية .

> تم ضبط الراكب والتحفظ على المضبوطات وجارى أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه.