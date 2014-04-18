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تعيين “بسنت فهمي” نائباً لحزب السادات الديمقراطي

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تعيين “بسنت فهمي” نائباً لحزب السادات الديمقراطي تعيين “بسنت فهمي” نائباً لحزب السادات الديمقراطي

بسنت فهمي

 

قال بيان صادر عن حزب السادات الديمقراطي ، إنَّ الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي ، انضمت لحزب السادات الديمقراطي لتشغل منصب نائب رئيس الحزب الدكتور عفت السادات.

ونقل البيان عن ” فهمي “،  أنها فضلت الانضمام لحزب السادات الديمقراطي بعد أن رأت أن الاسلوب الذى يدار به الحزب الآن متوافق مع مواقفها السياسية .

كما نقل البيان ، ترحيب رئيس الحزب الدكتور عفت السادات ، بإنضمام ” فهمي ” مؤكدا أن الحزب يعمل على جذب الكفاءات الموجودة داخل الشارع السياسي المصري.

وبجانبه  أكدَ أن الحزب ،  يسعي خلال المرحلة القادمة ; لتقديم برنامج يساهم فى حل مشكلات المواطن المصري .

يذكر ان الدكتورة بسنت فهمي ، كانت تشغل منصب نائب رئيس حزب الدستور للشئون الاقتصادية ، وأعلنت استقالته منه فى وقت سابق .

 

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