أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاب بأسوان يقتل والدته بطلقة خاطئة

Google+ Print
شاب بأسوان يقتل والدته بطلقة خاطئة شاب بأسوان يقتل والدته بطلقة خاطئة

مسدس يطلق نار

 

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم ثان يفيد بمصرع نصرة .أ.م ربة منزل و مقيمة عزبة النهضة التابعة لمنطقة كيما دائرة القسم، وذلك أثر إصابتها بطلق نارى بالبطن وتوفت عقب وصولها إلى مستشفى أسوان الجامعى .

وبسؤال نجلها محمود.ع.أ 30 سنة، أقر أنه أثناء تواجد والدته أمام باب المنزل، أصيبت بطلق نارى لا يعلم مصدره ولا يتهم أو يشتبه فى أحد .

وأثبتت التحريات حول الواقعة، أن أثناء قيام نجلها بالعبث بسلاح نارى ”طبنجة” خرجت طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتها و التى أودت بحياتها،وبمواجهته مرة أخرى بالتحريات أعترف بصحة التحريات و أرشد عن السلاح المستخدم.

وتم نقل الجثة، إلى مستشفى أسوان الجامعى ،وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا