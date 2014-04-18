شاب بأسوان يقتل والدته بطلقة خاطئة

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور قسم ثان يفيد بمصرع نصرة .أ.م ربة منزل و مقيمة عزبة النهضة التابعة لمنطقة كيما دائرة القسم، وذلك أثر إصابتها بطلق نارى بالبطن وتوفت عقب وصولها إلى مستشفى أسوان الجامعى .

وبسؤال نجلها محمود.ع.أ 30 سنة، أقر أنه أثناء تواجد والدته أمام باب المنزل، أصيبت بطلق نارى لا يعلم مصدره ولا يتهم أو يشتبه فى أحد .

وأثبتت التحريات حول الواقعة، أن أثناء قيام نجلها بالعبث بسلاح نارى ”طبنجة” خرجت طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتها و التى أودت بحياتها،وبمواجهته مرة أخرى بالتحريات أعترف بصحة التحريات و أرشد عن السلاح المستخدم.

وتم نقل الجثة، إلى مستشفى أسوان الجامعى ،وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.