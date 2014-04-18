السادات : المتكسبون من الفوضى وراء دعوات إسقاط قانون التظاهر

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن من يطالبون بإسقاط قانون التظاهر منفصلين عن الشارع المصري، وليس لديهم إحساس بمعاناة المواطنين من الممارسات الإرهابية والإجرامية والتخريب والعنف والقتل التي تتم خلال التظاهرات التى تتم بشكل يومي.

وأضاف السادات أن هناك مخطط لإحداث الفوضي خلال المرحلة القادمة بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية القادمة، واستمرار حالة عدم الاستقرار فى المجتمع، واصفًا من يقف خلف هذا المخطط ” بالمتكسبين من الفوضي “.

وأعرب السادات عن أمله فى ألا يستجيب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لدعوات إسقاط القانون، والتمسك بإعمال القانون على الجميع دون تفرقة أو تميز.