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تيري يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

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تيري يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي تيري يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

أ ش أ - اقترب قائد فريق تشيلسي الانجليزي جون تيري من تجديد عقده مع الفريق خلال الأسبوعين القادمين، طبقا لمساعد مدرب الفريق ستيف هولاند.

وعرض نادي غرب لندن عقدا على قائد الفريق بنصف قيمة عقده الحالي.

وقال هولاند "تيري يقدم موسما رائعا، لدينا أفضل سجل دفاعي في الدوري الممتاز ولعب تقريبا معظم مباريات الدوري".

وأضاف "أعلم أن جون يريد البقاء في تشيلسي، وتشيلسي يريد بقاء جون، لذلك نأمل أن ينتهي الوضع وديا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح "الوضع نفسه مع لامبارد وكول، نحن نتعامل مع لاعبين ليسوا عاديين، ولكنهم أفراد رائعون خدموا النادي على مدى فترة طويلة".

وقال "لذا سنعطى احتراما كاملا لهؤلاء اللاعبين".

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