ماركا مدافعة عن ميسي: ليس هو المشكلة في برشلونة

أ ش أ - دافعت صحيفة ماركا الاسبانية عن النجم الارجنتيني ليونيل ميسى في مواجهة عاصفة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، في أعقاب مباراة نهائي كأس ملك اسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب أمتع الجماهير كما لم يفعل أى لاعب سابق فى برشلونة وأنه ليس المشكلة في الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الذي يتعرض له ميسى يهدف إلى إثارة ضجة تمنع النظر بعمق في أحوال الفريق وعلاج المشكلات الحقيقية التي يعانى منها، حيث أن ميسى ليس هو السبب وراء هشاشة الدفاع وليس السبب فى وجود فريق لايتألق فيه أي لاعب ويعجز بأكمله سواء كجهاز فني ولاعبين عن تحقيق أى شكل من أشكال التفوق .

ويفتقد البرسا الحالى من وجهة نظر ماركا مساحة التألق كما يفتقد القدرات البدنية والذهنية التي تمكنه من التغلب على الصعوبات.

وأشارت إلى أن شكل الأداء في نهائي الكأس كان ينم عن خوف الفريق ، ولايوجد أي قدر من التدريب أو الخطط في الأداء يمكنها استعادة هذا الأمر.

وأضافت ماركا أن طريقة لعب الفريق باتت محفوظة والتمريرات تتكرر ويبدو اللاعبون الآن يعانون من أجل استعادة الكرة وهو على عكس وضع ريال مدريد في كافة النواحي.