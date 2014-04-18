جوارديولا: فترة تراجع مستوى بايرن ميونيخ انتهت

يتمنى جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن ينجح أسلوبه التدريبي في تكرار انجاز العام الماضي بالفوز بالثلاثية.

العملاق البافاري فاز بالدوري ووصل إلى نهئي كأس ألمانيا وينافس ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم فوز بايرن باللقب المحلي لم يقدم أفضل مستوى أمام فريق مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري الأبطال ، كما تعرض لخسارتين في الدوري.

وأقر جوارديولا بتراجع مستوى الفريق، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته فى أن فترة التراجع هذه قد انتهت.

ويثق مدرب برشلونة السابق، في ظهور فريقه بأفضل مستوى أمام نادى ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.