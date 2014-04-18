بولت: بيل يستفيد من كونه عداء سابق

وصف الجامايكي أوسين بولت، البطل الأوليمبي وصاحب الزمن القياسي لسباقي 100 و200 متر، الويلزي جاريث بيل بأنه أسرع لاعب كرة قدم في العالم.

يأتي ذلك بعد المسافة التي ركضها في وقت قياسي محرزا هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا قال بولت "بيل أحرز هدفا يحلم أي عداء بتسجيله، إنه أسرع لاعب في العالم".

وأوضح بولت أن بدء بيل لمسيرته الرياضية كعداء ساعده كثيرا في إحراز هذا الهدف.

وكان بيل قد أحرز هدفا رائعا بين قدمي خوسيه بينتو حارس البرسا في الدقيقة 84 من نهائي كأس الملك، بعد أن قطع مسافة 58 مترا في سبع ثوان.