تحديات وآمال المجتمع ما بعد يناير فى مؤتمر بـ"عين شمس".. 7 مايو

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس، مؤتمرا تحت عنوان "المجتمع المصرى ما بعد 25 يناير 2011.. التحديات والآمال"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء 7 مايو المقبل بدار ضيافة بالجامعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، والدكتور على عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور عبدالرازق بركات عميد كلية الآداب.

وأشارت الدكتورة ثناء فرحات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة ظاهرة التعصب فى المجتمع المصرى وآليات معالجتها، كما يسلط الضوء على ظاهرة الانحياز الإعلامى والبعد عن الموضوعية والتأكيد على الحيادية والموضوعية فى شتى أجهزة الدولة العامة والخاصة.

كما يهدف المؤتمر، إلى مناقشة المشكلات الجامعية الآنية وطرح الحلول المناسبة إلى جانب التأكيد على الانتماء والشعور الوطنى، وإعلاء قيمة الوطن وأيضاً إبراز أهمية سيناء فى مختلف النواحى.

ويتضمن المؤتمر الذى يستمر لمدة يومين 4 جلسات يحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وتقام جلستين فى اليوم الأول للمؤتمر تحمل أولهما عنوان "التعصب وكيفية مواجهته"، والثانية "الإعلام بين الانحياز والموضوعية"، أما جلستى اليوم الثانى بعنوان "الانتماء والمواطنة" و"التعليم الجامعى وتحديات المستقبل".