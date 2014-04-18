القاهرة تحتضن المؤتمر العام للاتحاد النسائى العربى يونيو المقبل

أصدر مؤتمر "المرأة العربية بين أهداف الألفية ومقررات بكين + ٢٠"، والذى دعا لعقده الاتحاد النسائى المصرى، فى ختام أعماله اليوم، وثيقة المؤتمر التى حملت عنوان "وثيقة القاهرة".

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام من اليمن ومصر والكويت وفلسطين والجزائر، على أن تجتمع فى اليمن "المقر الحالى للاتحاد النسائى العربى" للتحضير للمؤتمر العام، وقبول عضوية الاتحاد العام لنساء مصر فى الاتحاد النسائى العربى العام.

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم عقد المؤتمر العام للاتحاد العربى يومى 9 – 10 يونيو المقبل بالقاهرة لإجراء الانتخابات للأمينة العامة الجديدة وكافة أجهزة الاتحاد العربى ومراجعة النظام الأساسى لنظام الاتحاد العربى.

وأثنت الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر على الاتجاه بأن يكون مقر الاتحاد بعد يونيو المقبل بمصر، وأن تكون أمينته العامة الدكتورة هدى بدران.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائى المصرى، أن الوطن العربى يمر بظروف غير طبيعية والعالم، لذلك فإن الاتحاد النسائى العربى سيتناول قضايا ومشاكل الوطن العربى، مشيرة إلى أن الاتحاد يناقش جميع القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها وليس فقط مشاكل وقضايا المرأة.

وأضافت بدران أن الاتحاد النسائى العربى يمر بمرحلة انتقالية، وأن عمله الحالى ينحاز إلى الديمقراطية، لافتة إلى أن الاتحاد العربى سيقدم للأمم المتحدة تقريرا علميا موحدا تشترك فيه جميع الدول العربية حول ما أنجزه الوطن العربى منذ مؤتمر بكين الأخير وإعداده للمراجعة فى السنة القادمة.