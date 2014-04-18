"الشباب والرياضة" تنظم ندوة بأسوان عن الذكاء ومعرفة قدرات الشخص

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة لقاءً جماهيريا ضم فئات متعددة من جميع مناطق بمحافظة أسوان، حاضر فيه الدكتور ماجد عياد أستاذ الذكاء الاصطناعى، والتفكير الابتكارى، والتنمية البشرية، وتحليل وتدفق المعلومات السياسية .

وبدأ "ماجد" محاضرته بعرض فيلم كرتونى قصير يحكى ببساطة حال كل منا فى شعوره بالظلم، أو اضطهاده، أو عدم أخذ حقه، وبدأ المحاضر فى أخذ الآراء من الحضور حول تلك الشخصية مؤكداً للحضور أنه لا يوجد شخص ذكى وآخر غبى، ولكن علينا أن نفهم الشخصية ونحلل مخ الإنسان ونعيد صياغته فى صورة برامج، وأن المخ لا يستوعب إلا قدر سنك دقائق.

وأضاف أن كل منا يستطيع أن يغير حياته ويختار مستقبله وأهم شىء أن يحافظ الإنسان على المجموعة والمكان الذى يعيش فيه .

وأوضح عياد، وجود مدخلين للأفكار إلى النفس وهم "الفهم والإرادة"، وأن الناس تميل لطريقة الشرح بواسطة المبررات أكثر من غيرها.

وأكد أن المشاعر القوية هى التى تشرح الأفكار المشوقة والمشكوك فيها وأحيانا الخاطئة، وأن الآليات المنطقية والسيكولوجية من المتغيرات التى تتبع الحضارات والمجتمعات حتى تصبح من توابع الأسباب الاجتماعية، وان النسبية الثقافية دمرت كليا فكرة المنطق المطلق وقدمت قواعد التفكير على أنها تتغير حسب المجتمعات .

وحث على عدم الوقوع فى مشكلة الأفكار المشوشة، وأن لا نتأثر بالشائعات والأفكار الهدامة، وأن نكون حريصين على أننا نعرف قدراتنا جيدا ونعمل وفق هذه القدرات، وإلا نتوخى الحذر فى كل تعاملاتنا، وإلا ننساق وراء الآخرين وأن نملك الشخصية الكارزمية لأنفسنا، وأن نحلل كل المواقف المحيطة بنا ونتصرف تجاهها .