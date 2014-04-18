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الخارجية الروسية تدعو ليبيا للعمل على تحرير الدبلوماسيين المختطفين

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الخارجية الروسية تدعو ليبيا للعمل على تحرير الدبلوماسيين المختطفين الخارجية الروسية تدعو ليبيا للعمل على تحرير الدبلوماسيين المختطفين

دعت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، السلطات الليبية إلى عمل كل ما يمكن لتحرير الدبلوماسيين الأجانب المختطفين، ومعاقبة الأشخاص المسئولين عن هذه الجرائم حيث تعمل العناصر الإجرامية بنشاط والدليل على هذا اختطاف الدبلوماسيين المصريين من سفارتهم فى طرابلس.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها نشر على موقعها، إنه على السلطات الليبية تنشيط جهودها بشأن حماية البعثات الدبلوماسية وبعثات المنظمات الدولية المعتمدة لديها، مشيرة إلى تواصل وتوارد الأنباء المقلقة من ليبيا حول وقائع العنف تجاه الدبلوماسيين العاملين فى هذا البلد.

وأضافت فى البيان أنه لم يطرأ تحسن فى الوضع الأمنى فى ليبيا والعناصر الإجرامية تواصل نشاطها وهذا دليل على وجود خلل كبير فى عمل أجهزة حفظ النظام الوطنية ويمكن التذكير فى هذا الصدد أنه فى مطلع عام 2014 اختطف ثم أطلق سراح الملحق التجارى لكوريا الجنوبية، وأيضا 5 موظفين فى السفارة المصرية فى ليبيا، ولا يزال مصير دبلوماسى تونسى مفقود منذ 21 مارس الماضى مجهولا إلى حد الآن.

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