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مؤتمر المرأة العربية يختتم أعماله بعد مناقشات استمرت يومين بالقاهرة

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مؤتمر المرأة العربية يختتم أعماله بعد مناقشات استمرت يومين بالقاهرة مؤتمر المرأة العربية يختتم أعماله بعد مناقشات استمرت يومين بالقاهرة

اختتم مؤتمر المرأة العربية بين أهداف الألفية ومقررات بكين + ٢٠، والذى دعا لعقده الاتحاد النسائى المصرى، أعماله اليوم بعد مناقشات استمرت على مدى يومين بفندق هليتون رمسيس تناولت أوضاع المرأة العربية من كافة الجوانب وقد عقد المؤتمر جلسة ختامية حيث أعلن توصياته ووثيقة أطلق عليها اسم وثيقة القاهرة.

وقد قرأت نص القرارات السيدة فتحية محمد عيد الله القائمة بأعمال الأمينة العامة للاتحاد النسائى العربى العام، ووقعت جميع الوفود التى تمثل القيادات النسائية البارزة على ما أعتبره المؤتمر وثيقة القاهرة.

وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس ودعا إلى عقده الاتحاد النسائى المصرى برئاسة الدكتورة هدى بدران لـ7 أسباب رئيسية هى أحياء دور الاتحاد النسائى العربى ليكون الممثل الإقليمى للمرأة العربية فى المحافل الدولية، خاصة وأن الذى أسسته سيدة مصرية هى هدى شعراوى، وتدنى معدلات المساواة بين الجنسين فى المنطقة العربية خاصة فى دول الربيع العربى مما ينذر بخسارة المكاسب التى سجلتها المنطقة فى الماضى على صعيد حقوق المرأة.

كما استهدف دراسة حالة المرأة العربية بعد ثورات الربيع العربى وما تحقق لها من الأهداف الإنمائية للألفية وربطها مع قرارات بكين الخاصة بالمرأة، والتحضير لمراجعة تلك المقررات المزمع فى العالم القادم، وطرح التحديات والمعوقات، والنظرة المستقبلية فى محاولة لبلورة أولويات المرأة العربية خلال العامين القادمين (2015-2017)، ورسم ملامح خطة ثلاثية مستقبلية عربية واحدة من 2015 - 2018 للعمل العربى المشترك على مستوى المنظمات النسائية غير الحكومية.

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