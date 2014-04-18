أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طلاب الجامعة الأمريكية ينظمون "فكرة ثون" عن مستقبل برامج الهاتف

Google+ Print

نظم عدد من طلاب الجامعة الأمريكية ماراثون للأفكار، بعنوان "فكرة ثون"، بمشاركة عدد من رواد أعمال من الشباب وعدد من أساتذة الجامعة، وتضمن الماراثون التحدث عن ومستقبل الـmobile apps فى ، وورش عمل Business Planning و Marketingو Mobiledevelopment .

وتضمن الماراثون اختيار ٥٠ شخصا لتكملة الماراثون، وذلك عقب تقسيمهم لمجموعات هتدرس كيفية تصميم وبرمجة تطبيقات الهاتف "أندرويد" وكيفية عمل خطة عمل و Business Model، وفى آخر الماراثون سيتم عرض إنتاج "تطبيق هاتف + خطة عمل" أمام المستثمرين.

1.jpg
>G53513efc8fb6d.jpg

G53513efcda6c5.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية