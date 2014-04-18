طلاب الجامعة الأمريكية ينظمون "فكرة ثون" عن مستقبل برامج الهاتف

نظم عدد من طلاب الجامعة الأمريكية ماراثون للأفكار، بعنوان "فكرة ثون"، بمشاركة عدد من رواد أعمال من الشباب وعدد من أساتذة الجامعة، وتضمن الماراثون التحدث عن ومستقبل الـmobile apps فى مصر، وورش عمل Business Planning و Marketingو Mobiledevelopment .

وتضمن الماراثون اختيار ٥٠ شخصا لتكملة الماراثون، وذلك عقب تقسيمهم لمجموعات هتدرس كيفية تصميم وبرمجة تطبيقات الهاتف "أندرويد" وكيفية عمل خطة عمل و Business Model، وفى آخر الماراثون سيتم عرض إنتاج "تطبيق هاتف + خطة عمل" أمام المستثمرين.



>