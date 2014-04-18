جوارديولا: ريال مدريد سيزداد ثقة بعد الفوز بالكأس

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن ريال مدريد سيزداد ثقة بعد فوزه ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم ونقلتها صجيفة “أس” الإسبانية على موقعها الإلكتروني، قال جوارديولا إن الريال، الذي سيواجه البايرن يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا “اكتسب مزيدا من الثقة في نفسه بعد الفوز ببطولة الكأس”.

وأضاف جوارديولا أن مواجهة الريال تكون صعبة دوما “وهم سيكونون أكثر ثقة بعد فوزهم ببطولة الكأس. الآن حان دور هذا الكلاسيكو في دوري الأبطال، ولا يهم ماذا حدث في كأس ملك إسبانيا لأن أداءهم سيختلف مثلهم مثل باقي الفرق المشاركة في دوري الأبطال أتلتيكو مدريد وتشيلسي”.

وأوضح أن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال سيكون هاما سواء للاعبين أو الجهاز الفني أو للعالم “لذا ستكون صعبة”، مبينا أن فريقه يفكر في لقاء الريال ولكن تركيزه منصب على لقاء غد في “البوندزليجا” أمام آينتراخت.

وكالات