وزارة الأوقاف تحذر من إقامة كيانات دينية متطرفة

حذرت وزارة الأوقاف من إقامة كيانات دينية متطرفة خارج سيطرة الدولة وإطار القانون ، مجددة تأكيدها على محاربة كل مظاهر التشدد والتطرف والإرهاب ، والعمل على نشر سماحة الإسلام .. مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف جميع القوى الوطنية والجهات المعنية بالدولة للتصدى لأي محاولة لإقامة كيانات دينية متطرفة .

وحررت وزارة الأوقاف اليوم “الجمعة” محضرين ، الأول رقم (2114) بمركز أبوقرقاص بالمنيا ضد الشيخ محمد حسين يعقوب لاعتلائه المنبر عنوة وبدون ترخيص ، ومنع فضيلة الشيخ محمد عز الدين من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة القبلية مركز أبوقرقاص بالمنيا .

وحررت الوزارة المحضر الثاني رقم (2115) وحرره فضيلة الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ضد محمد طلعت عضو مجلس الشعب السابق عن الجبهة السلفية لقيامه ومَن معه من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال وزارة الأوقاف ، ومنعهم من دخول المسجد ، وغلق أبواب المسجد في وجوههم ، ومن ممارسة عملهم ، وتمكين محمد حسين يعقوب من خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون .

ووصفت وزارة الأوقاف هذه الأفعال بـ “الغوغائية” ، لكونها لا تليق بالدين والأخلاق ولا بالقيم المصرية الأصيلة ، ولا يمكن أن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء .

وناشدت الوزارة سائر الجهات المعنية بالدولة ممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال التي تعد بلطجة واضحة ، ومحاولة لبسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة ، علما بأن هذه الجماعات المتشددة الخارجة على القانون تعد من أهم روافد التشدد والعنف والتطرف والإرهاب الذي نعاني منه .