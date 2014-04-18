الجيش يضبط 10 تكفيريين و يبطل عبوة ناسفة بشمال سيناء

أكد مصدر أمنى، أن العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة بشمال سيناء ،أسفرت عن ضبط 10 تكفيريين ،كما أوضح المصدر أن من بين المضبوطين “تكفيري” يقوم بتهريب السلاح بين شمال سيناء وقطاع غزة .

> وأشار إلى أن المضبوطين تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بعناصر تكفيرية أخرى، كما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت على الطريق بمنطقة الوحشي جنوب الشيخ زويد، بعد أن أبلغ مواطنون عن وجود جسم غريب على الطريق تبين فيما بعد أنه عبوة ناسفة .

> وقال مصدر أمني، إن العبوة كانت تستهدف قوات الأمن حيث أنه من المقرر أن تقوم القوات بتمشيط هذا الطريق اليوم أثناء عملية المداهمات التي تقوم بها في المنطقة .