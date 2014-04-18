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قوات الاحتلال تطلق النار على مظاهرة نصرة للأقصى شرق غزة

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قوات الاحتلال تطلق النار على مظاهرة نصرة للأقصى شرق غزة قوات الاحتلال تطلق النار على مظاهرة نصرة للأقصى شرق غزة

الجيش الإسرائيلي

 

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نيران أسحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع على مظاهرة دعا إليها “ائتلاف شباب الانتفاضة” نصرة للمسجد الأقصى المبارك قرب معبر “ناحل عوز” شرق مدينة غزة.

وخرج عشرات الشبان عقب صلاة الجمعة تجاه منطقة السياج الفاصل بمنطقة ناحل عوز شرق مدينة غزة احتجاجا على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال وجيباته العسكرية المتمركزة على الحدود تقدمت بالقرب من السياج الفاصل لمنع الشبان من الوصول إليه وبدأت بإطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكان “ائتلاف شباب الانتفاضة” قد دعا المجموعات الشبابية في مناطق التماس مع الاحتلال بقطاع غزة والقدس والضفة الغربية إلى المشاركة اليوم في مظاهرة بعنوان “حماة الأقصى” ردا على الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.

أ ش أ

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