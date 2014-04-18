محافظ بورسعيد يفتتح حديقة الحرية بحى المناخ احتفالا بأعياد الربيع

افتتح اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، حديقة الحرية الواقعة في نطاق حي المناخ، المقامة على مساحة 5 فدان وذلك لخدمة أهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة المأهولة للسكان وتزامنا مع احتفالات المحافظة بأعياد الربيع ،وذلك بحضور كل من المهندس أسامة أنور، السكرتير العام المساعد ،وسعيد شلبي رئيس حي المناخ وروساء أحياء العرب والضواحي والزهور.

> وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولى اهتماما بالغاً بزيادة المسطحات الخضراء سنوياً، للحفاظ على بيئة متزنة ونقية وتضعها على رأس أولويات العمل بالمحافظة، حيث تقوم إستراتيجيتها على تكون هناك مساحات مستهدفة سنوياً لتحويلها إلى حدائق، بالإضافة إلى أعمال التشجير التى يتم تنفيذها يومياً بأحياء بورسعيد .

وأضاف المحافظ أنه عند مروره فى إحدى جولاته الدورية للأحياء لاحظ الحالة المتردية للحديقة فأصدر تعليماته بإزالتها، وإعادة إنشائها بمخطط جديد تماماً ، وذكر المحافظ أن مساحة المسطح الأخضر بالحديقة يقام علي مساحة 5 افدنة وتضم الحديقة 12 برجولة وعدد كبير من المقاعد الموزايكو والدكك الخشبية و2 دورة مياة ولعب أطفال، وتم التنبيه على المسئولين عن الحديقة بنشر سلات القمامة فى أنحائها كافة للحفاظ على نظافتها .