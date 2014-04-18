كشف غموض سرقة 30 ألف دولار ببورسعيد من داخل سيارة أحد المواطنين

تمكنت مباحث قسم شرطة الشرق، بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، من كشف غموض حادث سرقة مبلغ 30 ألف دولار أمريكى من داخل سيارة أحد المواطنين، وتضبط المتهم والمبلغ كاملا.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشرق من المواطن” م – ع – أ” – بإكتشافة كسر زجاج السيارة خاصتة حال تواجدها أمام بنك قناة السويس – دائرة القسم، وسرقة مظروف بداخله مبلغ مالى30 ألف دولار أمريكى .

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة الشقى الخطر حسن فوزى عيسى – شهرته ” حسن فتحيه – مقيم بالقاهرة”.

بالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية.