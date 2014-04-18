أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معسكر إسباني لمنتخب السعودية استعدادا لخليجي 22 وأمم آسيا

Google+ Print
معسكر إسباني لمنتخب السعودية استعدادا لخليجي 22 وأمم آسيا معسكر إسباني لمنتخب السعودية استعدادا لخليجي 22 وأمم آسيا

أكد زكي الصالح مدير السعودي أن الأخضر سيعسكر في إسبانيا وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس الخليج وكأس آمم أسيا 2015.

ويستضيف المنتخب السعودي منافسات خليجي 22 بمدينة الرياض نهاية العام الجاري فيما يشارك في بطولة أمم آسيا التي تستضيفها أستراليا يناير من العام المقبل.

وقال الصالح في تصريحات لموقع الاتحاد السعودي "معسكر الأخضر المقبل سيقام بإسبانيا في منتصف مايو المقبل وسيكون المرحلة الأولى للإعداد لخليجي 22 وأمم آسيا حسب البرنامج الذي وضعه لوبيز كارو المدير الفني للمنتخب".

وأضاف "سيخوض الأخضر مباراتين وديتين أمام منتخبي مولدوفا يوم 24 مايو ثم يواجه منتخب جورجيا يوم 29 من الشهر ذاته ثم يعود للسعودية يوم 30".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما