معسكر إسباني لمنتخب السعودية استعدادا لخليجي 22 وأمم آسيا

أكد زكي الصالح مدير المنتخب السعودي أن الأخضر سيعسكر في إسبانيا وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس الخليج وكأس آمم أسيا 2015.

ويستضيف المنتخب السعودي منافسات خليجي 22 بمدينة الرياض نهاية العام الجاري فيما يشارك في بطولة أمم آسيا التي تستضيفها أستراليا يناير من العام المقبل.

وقال الصالح في تصريحات لموقع الاتحاد السعودي "معسكر الأخضر المقبل سيقام بإسبانيا في منتصف مايو المقبل وسيكون المرحلة الأولى للإعداد لخليجي 22 وأمم آسيا حسب البرنامج الذي وضعه لوبيز كارو المدير الفني للمنتخب".

وأضاف "سيخوض الأخضر مباراتين وديتين أمام منتخبي مولدوفا يوم 24 مايو ثم يواجه منتخب جورجيا يوم 29 من الشهر ذاته ثم يعود للسعودية يوم 30".