أحمد أبو هشيمة: لا علاقة لي بإيقاف فيلم هيفا

نفى رجل الأعمال المصري وطليق الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أحمد أبو هشيمة، ما تردد عن أن صداقته برئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب كانت السبب في إصداره قرار منع فيلم "حلاوة روح"، وقال أبو هشيمة في بيان إعلامي صدر عن مكتبه الإعلامي إنّ كل ما نشر على المواقع ما هو إلا نسج من خيال صاحبها أو من دفع له ليكتب ما كتب.

وأضاف البيان "طالعنا أحد المواقع الإخبارية اللبنانية بقصة " ساذجة " لم يقتصر نشرها على هذا الموقع "المبتدئ"، بل تم ترويجها إلى العديد من المواقع حول تدخل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ووقوفه خلف منع عرض فيلم " حلاوة روح " والزج بإسمه بشكل لا يليق سواء بمركزه أو الدور الإقتصادي الذي يقوم به في وطنه خلال هذه الفترة".

واختتم البيان بالتأكيد أنّ كل ما نشر كذب وزيف، مشدداً على المنابر الإعلامية ضروري تحرّي الدقة فيما ينشر تحقيقاً لمبدأ إحترام القارىء وتزويده بالحقيقة.

يذكر أن هيفا نفسها برأت زوجها السابق من تهمة الضغط باتجاه إصدار قرار منع الفيلم، لوضع حد لكل التأويلات التي جرت بهذا الخصوص.

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