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أوبرا وينفري توقف برنامج ليندسي لوهان

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بعد أن وضعت النجمة Lindsay Lohan آمالها على البرنامج الوثائقي الذي يعرض تفاصيل حياتها، كي يحسن صورتها أمام الناس ، ألغت الإعلامية Oprah Winfrey البرنامج بسبب تدني نسبة المشاهدين.
وأكدت مصادرمقربة من Oprah أن السبب وراء إلغاء البرنامج، هو سلوك Lindsay في موقع التصوير الذي يزعجها كثيراً، إضافة إلى أن نسبة المشاهدة المتدنية التي اقتصرت على 700 ألف شخص فقط شاهدوا البرنامج.
يذكر أن البرنامج الخاص بـ Lindsay Lohan كان من المفترض أن يكون ثمانية أجزاء توثق سعيها للعودة إلى حياتها المهنية في التمثيل، إلا أن جزءاً واحداً فقد تم عرضه، رغم أنها حصلت على مليونيّ دولار لقاء العقد الخاص به.

 

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