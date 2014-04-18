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فتح الله يغيب عن الزمالك أمام بتروجيت .. وياسر يعود

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فتح الله يغيب عن الزمالك أمام بتروجيت .. وياسر يعود فتح الله يغيب عن الزمالك أمام بتروجيت .. وياسر يعود

يغيب محمود فتح الله مدافع الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الممتاز أمام بتروجيت لحصوله على الإنذار الثالث.

الفارس الأبيض يصطدم ببتروجيت يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

إلى ذلك، تأكد لحاق ياسر إبراهيم مدافع الفريق بلقاء بتروجيت بعد تعافيه من أثار جراحة إزالة "عين سمكة" في قدمه.

وكان إبراهيم قد غاب عن مباراة المنيا يوم الخميس، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة.

يُذكر أن الزمالك يحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بتروجيت المتصدر.

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