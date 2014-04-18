وزير الزراعة وعلي جمعة يفتتحان محطة تحلية المياه المتنقلة بمطروح

افتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على جمعة،مفتي مصر السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء بدر طنطاوي، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، محطة تحلية المياه المتنقلة باستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة الكهربائية، بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح حيث تعاونت مؤسسة مصر الخير في إنجاز هذا المشروع من خلال تمويله .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدور البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية، وتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الصحراوية النائية التي تعانى وبشدة من مشكلة نقص المياه مما قد يساهم في توطين البدو وعمل تنمية مستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وقال الدكتور علاء إدريس، الرئيس التنفيذي لقطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير، إن أهمية محطة تحلية المياه المتنقلة، تنطلق من أزمة قلة الموارد المائية في المناطق النائية، والتي تعد إحدى أهم المشاكل التي تواجه سكان هذه المناطق والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى نزوح أهالي هذه المدن منها، ولذلك اتجهت مصر إلى الاهتمام بمشاريع تحلية المياه، مضيفا أنه إيمانًا من مؤسسة مصر الخير، بدور البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع، لدفع عجلة التنمية قامت المؤسسة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لدعم وتمويل مشروع تصميم وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه مصغرة متنقلة، والتي قام بها فريق بحثي برئاسة الدكتور حسام أحمد شوقي، علي مدار عامين كاملين.

وطالب المهندس سلامة عبد الرحمن، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، قام بعرض الوضع المائي بالمحافظة والساحل الشمالي الغربي،أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه حرفة الزراعة بالمحافظة، على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وذلك خلال المؤتمر الذي يعقد حاليًا بإحدى الفنادق الكبرى بمدينة مرسى مطروح.

وطالب الوزير بالموافقة على تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص وذلك بدعم المحافظة بعدد 12 قفص، واستخدام المياه المالحة الموجودة في سيوة لعمل مزارع سمكية، وإنشاء إدارة عامة لتبتنمية الثروة السمكية بالمحافظة،

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> وطالب مدير الزراعة بمطروح من الوزير بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل برنامج الغذاء العالمي، واحضار المعونة الغذائية اللازمة، وإنشاء مكتب إشراف على التنفيذ يتبع المحافظة، وتدبير مبلغ 40 مليون جنيه قرض حسن بدون فوائد لدعم الثروة الحيوانية بالمحافظة لمساعدة أكثر من 5 آلاف مربى في مواجهة الجفاف، حيث تستهلك الثروة الحيوانية علائق تزيد عن 200 ألف طن سنويًا، والموافقة على تنفيذ نموذج تحلية المياه بالطاقة الشمسية بحفر 8 آبار جوفية في المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية التي تعاني من شح المياه والتي يصعب ربطها على الشبكة الموحدة.

من جانبه أكد وزير الزراعة على حاجة مطروح إلى التنمية المستدامة لندرة موارد المياه، لافتًا إلى وجود 218 وادٍ منهم 65 جارٍ تنميتها، وجارٍ استصلاح 30 ألف فدان سيتم تخصيص 5 ألاف فدانً منها لأبناء سيوة، وسيساهم ذلك في إحداث طفرة كبيرة في مجال الزراعة، مضيفًا أن مطروح تحتل المركز الأول في إنتاج التين على مستوى مصر، وتحتل مصر المرتبة الثانية في إنتاج التين عالميًا، والاهتمام بزراعات التين والزيتزن وتربية الثروة الحيوانية سوف يكون له شأن في المستقبل.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من مؤسسة مصر الخير وغيرها من مؤسسات العمل المدني، حيث تعاونت مع جهات عدة من أجل نشر التنمية بجميع أنحاء مصر، وأن المحطة التي تم افتتاحها تعد باكورة إنتاج لفكرة محطات التحلية، وبالرغم من التكاليف العالية لإنتاج المحطة إلا أنه سيتم تخفيض هذه التكاليف والطاقة مستقبلًا، وستعمل على حل مشكلة عدم توافر مياه الشرب في المناطق النائية.