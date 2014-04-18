حزب الله : ترشح من ليس أهلا للرئاسة قد يعيق إجراء الانتخابات

اعتبر رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن ترشح البعض لمنصب الرئاسة في لبنان ممن ليسوا أهلا لها قد يعيق إجراء هذا الاستحقاق .

وشدد النائب اللبناني في تصريح صحفي اليوم الجمعة على أن حزبه يريد المرشح الذي يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعا عنه وحريصا على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية .

وحذر رعد من أن الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر سيهدد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة .. داعيا إلى التعقل بالاستحقاق الرئاسي للعبور بالبلاد إلى شاطىء حفظ سيادتها في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في المنطقة .

وأكد أن الرفيق الذي يناوئ المقاومة وخيارها لم يحقق أي نتيجه وعليه ان يعيد حساباته بعد أن قبل بالمشاركة في الحكومة بعد ثلاث سنوات من إثارة الغضب والتشنج والرهان على الخيارات الإرهابية.

وحذر النائب رعد من ان سحب مشروع زيادة رواتب موظفي القطاع العام ينطوي على مخاطرة إلغاء الزيادة مع دخول البلاد الإستحقاق الرئاسي .

ا.ش.ا