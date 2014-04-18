“بلدية المحلة” يتقدم بمذكرة للمحامي العام لوقف النشر في “مدرب الفضيحة الجنسية”

تقدم نادي بلدية المحلة بمذكرة للمستشار إبراهيم أبو السعود المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، طالب فيها بعدم النشر في قضية الفضيحة الجنسية التي شهدتها صالة الألعاب المؤجرة بالنادي.

وتضمنت المذكرة أن النادي تقدم بالمحضر رقم 9375لسنة 2014إداري أول المحلة تتلخص في قيام مدرب تابع لمتسأجر صالة الألعاب الفردية المستأجرة من النادي بارتكاب أفعال تخدش الحياء والأداب العامة مما تسبب في أضرار كبيرة للنادي والأعضاء ونظرا لما تقوم به بعض الصحف والمواقع بنشر أخبار تلك الواقعة بشكل متكرر ويومي بطريقة تسيئ إلى النادي والأعضاء على الرغم من أن المحضر ما زال في التحقيقات أمام النيابة المختصة .

وطالب النادى بإصدار قرار بعد النشر في كل الصحف والمواقع عن تلك الواقعة لحين الانتهاء من التحقيقات .