فان باستن يتولى تدريب ألكمار

إفي - أعلن نادي ألكمار الهولندي اليوم الجمعة أن المدرب ماركو فان باستن سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم الكروي المقبل.

وأوضح النادي على موقعه الإلكتروني أن ألكمار وفان باستن توصلا لاتفاق شفهي لإبرام عقد بين الطرفين يتولى بموجبه المدرب الهولندي تدريب ألكمار من الموسم الكروي المقبل وحتى 2016 ، وسيتم إبرام الاتفاق الرسمي في غضون أيام.

وبذلك سيخلف فان باستن (49 عاما)، ديك أفوكات الذي عاد لتدريب الفريق في أكتوبر الماضي وحمله للتأهل إلى ربع نهائي دوري أوروبا، ولكن الفريق يحتل حاليا المركز السابع في الدوري الهولندي قبل جولتين على انتهاء البطولة.

ومن المعروف أن فان باستن كان لاعبا في صفوف أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطابي وفاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب ثلاث مرات، وكمدير فني تولى تدريب منتخب هولندا لمدة عامين، كما درب أياكس عشرة أشهر في 2008 ، ويقود حاليا هييرنفيين ولكنه سيتركه بنهاية الموسم الحالي.