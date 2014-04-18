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بالفيديو: أفضل وأغرب لقطات الأسبوع 17 .. أهداف رائعة و ' بانينكا ' في الحضري

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بالفيديو: أفضل وأغرب لقطات الأسبوع 17 .. أهداف رائعة و ' بانينكا ' في الحضري بالفيديو: أفضل وأغرب لقطات الأسبوع 17 .. أهداف رائعة و ' بانينكا ' في الحضري

بعد نهاية الأسبوع 17 من الدوري المصري الممتاز، شاهد لقطة الأسبوع و أفضل هدف وأفضل تصدي وأفضل مهارة، مع أكبر فرصة ضائعة ..

هدف الأسبوع: هدف عالمي من تسديدة رائعة لرامي ربيعة بعد تمريرة بالكعب من السيد حمدي.

لقطة الاسبوع: بانينكا في الحضري!

بعد سنوات طويلة من الخبرة في حراسة المرمي، السد العالي يتذوق مرارة ال"بانينكا" من لاعب القناة محمد سعيد.

صدة الأسبوع: شريف إكرامي يمنع هدف لعلي فتحي كاد أن يغير مسار مباراة الأهلي والمقاولون.

فرصة الأسبوع: محمود قاعود مهاجم المنيا يخطئ المرمي بطريقة غريبة قبل ثواني من تقدم الزمالك بالهدف الأول.

مهارة الأسبوع: مؤمن زكريا لاعب الزمالك يتمكن من ضرب خط دفاع المنيا بكوبري رائع ليسجل هدف "كورة شراب".

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