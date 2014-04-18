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مقتل قيادي في «داعش» برصاص مسلحين جنوبي كركوك

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ذكرت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، أن أحد قادة تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية «داعش» قتل في نزاع بين الاطراف المسلحة جنوبي مدينة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر أن مسلحين قتلوا سطام عزاوي عبيد، وهو أحد ابرز قادة تنظيم داعش بالقرب من قرية المرباط في ناحية الرشاد جنوب كركوك. ويعتقد أنه قتل في ظل الخلافات القائمة بين عناصر أنصار السنة وتنظيم داعش من جهة وأبناء العشائر الذي يرفضون نهج وطريقة وعمل عناصر داعش في مناطق جنوب وغربي كركوك.

وأوضحت أن المسلحين نصبوا كمينا للقيادي وقاموا بفتح النار عليه بالقرب من القرية وأردوه قتيلا في الحال.

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