ننشر نص برقية تهنئة وزير الدفاع للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة.

وكان نص البرقية كالآتى :

> قداسة البابا تواضروس الثانى

> بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

> يسعدنى أن أبعث إلى قداستكم بأصدق آيات التهانى بذكرى عيد القيامة المجيد للسيد المسيح، متمنياً لكم وللأخوة الأقباط من أبناء الوطن الخير والبركات .

ومع الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة أشيد بعطاء وتضحيات أبناء القوات المسلحة من الأقباط، وأدائهم لمهامهم المقدسة بكل الصدق والإخلاص والتفانى فى أداء الواجب الذى يحملون أمانته، مؤكدين أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها ووفائهم لمهامهم ستظل درعاً يحمى الوطن، ويصون أرضه وشعبه ووحدته الوطنية .

> والله أدعوا أن يوفقكم ويرعاكم .

> وكل عام وقداستكم بخير

كما بعث الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة .

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، توجيهاً لتهنئة أبناء القوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة ذكرى الاحتفال بعيد القيامة المجيدة للسيد المسيح عليه السلام .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأبناء القوات المسلحة بنفس المناسبة.