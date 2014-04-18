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أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية يرفعون لافتات "لا للتكفير أوالتفجير"

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أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية يرفعون لافتات "لا للتكفير أوالتفجير" أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية يرفعون لافتات "لا للتكفير أوالتفجير"

نظم العشرات من أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحيق المختوم بمنطقة العصافرة شرق المحافظة، ضمن فعاليات حملة "مخاطر تهدد المجتمع".

وحمل المحتجون عددا من اللافتات منها "لا للتكفير"، و"لا الإلحاد"، و"لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلمين"، و"لا تفجير"، و"لا الفساد".

جاء ذلك ضمن فاعليات حملة "مخاطر تهدد المجتمع" التى تتبناها الدعوة السلفية بالإسكندرية، والتى ستبدأ بمسجد الرحيق المختوم بجوار محطة قطار العصافرة شرق المحافظة، حيث ألقى خطبة الجمعة بمسجد الرحيق المختوم الشيخ سعيد محمود، وسط تواجد كبير من أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية.

وخلال الوقفة، وزع أعضاء الدعوة السلفية، بيانا يتضمن "السرعة فى التكفير يترتب عليه أمور خطير من استغلال الدم والمال وتخريب".

وأضاف "البيان الإعلامى": "أن الاعتقاد الخاطئ استباحت الدماء وانتهاك الأعراض وتفجير المنشآت، وأن هذا الأعمال محرمة شرعا بإجماع المسلمين".

ومن المقرر أن تعقد محاضرات داخل المسجد، بحضور كل من الدكتور أبو بكر القاضى، والشيخ إيهاب شاهين، وأعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية العام.

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