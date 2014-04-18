فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيدها الأربعين

احتفلت عارضة الأزياء العالمية Victoria Beckham بعيد ميلادها الأربعين في جو هادىءٍ وجميل مع زوجها وأولادها الأربعة، حيث سافروا إلى منطقة هادئة تدعى غراند كانيون، وذلك للاستمتاع بالطبيعة والاستجمام في أحد المنتجعات.

وبهذه المناسبة، اختارت العارضة مشاركة المعجبين ذكريات أيام طفولتها عبر نشر صور لها على موقع تويتر، مع والديها وأشقائها، وقامت بإرفاق الصور برسائل شكر ومحبة لهم.

كما نشرت العارضة صوراً لها ولزوجها على الموقع نفسه وهما يستمتعان بالجو الهادىء أرفقتها أيضاً بتغريدة قالت فيها : "إنّي أمضي يوماً جميلاً مع عائلتي".

ومن جهتهم، غرّد المعجبون بأطيب الأمنيات للعارضة العالمية في عامها الأربعين الذي صادف في 17 نيسان.

وكان سبق لـ Victoria زوجة لاعب كرة القدم الشهير David Beckham أنّ عبّرت عن حبها لزوجها من خلال مجلة Allure المختصّة بمواضيع الموضة والأزياء بالقول "إنه رجل ذكيّ ومميز، كما أنّي دعمته لأعوام عدّة، وهو أيضاً يدعمني وفخور بي".

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